Путин во вторник примет Потанина

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 14 октября примет с докладом главу "Норникеля" Владимира Потанина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента в Кремле сегодня запланирован целый ряд рабочих встреч. Каких-то крупных публичных мероприятий у президента не планируется. Среди остальных у президента будет на докладе глава "Норникеля" Владимир Потанин", - сказал Песков и добавил, что президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с развитием Норильска.