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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Мишустин похвалил "Норникель" за повышение экологичности производств компании

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил работу "Норникеля" по повышению экологичности своих производств, в частности - по снижению выбросов диоксида серы.

"Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей. Что касается федерального проекта "Чистый воздух" - там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов было необходимо достичь. Следование всем нормативам - по задумкам и по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, - снимет отсюда загрязнение", - отметил глава кабинета министров, посещая цеха Надеждинского металлургического завода, построенные по "серной программе".

Этот экологической проект предполагает комплексную модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске. В результате выбросы диоксида серы в Заполярном филиале компании снизятся на 45% от уровня базового 2015 года - после реализации на Надеждинском заводе - и до 90% после выполнения на Медном.

Мишустин обратил отдельное внимание на эти цифры. "Неплохой результат", - оценил он. "Ну и вообще диоксид серы является вредным веществом, из-за которого потом берутся остальные экологические проблемы. По утилизации - около 1 млн 605 тыс. тонн, как я понимаю, будет общий (объем) по двум заводам, который будет нейтрализоваться. Верно?" - уточнил премьер. Представители компании подтвердили, что ожидаются именно такие показатели.

Утилизация диоксида серы будет происходить с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.

Михаил Мишустин Норникель Норильск
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