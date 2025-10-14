Довольны своим достатком 24% россиян, 56% считают его средним

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Нынешнее состояние своего материального положения как хорошее оценивают 24% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

Чаще всех своим достатком довольна молодёжь 18-30 лет (42%).

Средним свое материальное положение считают более половины сограждан (56%), среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 59%.

Согласно опросу, свой достаток ниже среднего уровня оценивают 17% россиян, среди сограждан старше 60 лет своим достатком недовольны 22% респондентов.

По данным ФОМ, оставшиеся 3% опрошенных затрудняются дать оценку нынешнему состоянию своего материального положения.

Опрос проводился 3-5 октября 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.