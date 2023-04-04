Опрос показал, что россиянину для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяц

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Среднестатистическому россиянину в настоящее время для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужен ежемесячный доход в размере 195 тысяч рублей, что ниже уровня по состоянию на октябрь 2022 года (205 тысяч рублей), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные во вторник на портале, показывают, что на данный момент российскому мужчине для счастья требуется больше денег, чем женщине - 220 тысяч и 170 тысяч рублей в месяц соответственно.

Наибольшие финансовые амбиции, согласно опросу, у респондентов с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей - им для счастливой жизни хотелось бы иметь 265 тысяч рублей в месяц.

Среди возрастных категорий наиболее высокие запросы у респондентов от 45 лет и 35-44 лет - по 225 тысяч рублей соответственно, молодому россиянину в возрасте до 24 лет для счастья достаточно 130 тысяч рублей.

Что касается городов с населением от миллиона человек, то денежные запросы для счастливой жизни растут. Согласно исследованию, для среднестатистического москвича счастье означает 260 тысяч рублей в месяц, тогда как в апреле прошлого года для счастливой жизни жителю столицы было достаточно 230 тысяч рублей, а к октябрю амбиции были уже на уровне 250 тысяч рублей.

По данным SuperJob.ru, жителю Санкт-Петербурга, чтобы наслаждаться жизнью, сейчас было бы достаточно 230 тысяч рублей, в октябре прошлого года вполне устроили бы 197 тысяч рублей.

Жителю Ростова-на-Дону для счастья хотелось бы иметь, в среднем, 210 тысяч рублей, а средний запрос жителей таких городов, как Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь и Челябинск составляет по 200 тысяч рублей соответственно.

По данным исследования, жители Екатеринбурга, Казани и Краснодара счастливую жизнь оценивают в 195 тысяч рублей в месяц, в Воронеже и Уфе называют сумму в 190 тысяч рублей, в Омске и Самаре - 185 тысяч рублей, в Волгограде - 165 тысяч.

Опрос был проведен 1-31 марта 2023 года среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет в 508 населенных пунктах России, во всех федеральных округах.

Опрос также проводился среди 20 500 респондентов из городов с населением от миллиона человек и от 500 тысяч человек - в Москве и Санкт-Петербурге опрашивались по 1500 респондентов и по 500 респондентов в других мегаполисах.