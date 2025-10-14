Поиск

Смягчение ответственности нарушения в сфере таможенного контроля одобрено в I чтении

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на либерализацию административной ответственности в таможенной сфере.

Документ предлагает освободить участников ВЭД от наказания за недостоверное декларирование при добровольной подаче корректировки декларации до выпуска товара. Вводится послабление и для физлиц: за недекларирование наличных денежных средств и денежных инструментов при пересечении границы теперь можно будет ограничиться предупреждением вместо штрафа.

Законопроект № 953127-8 правительство внесло в парламент в конце июня.

Проект вводит фиксированные штрафы за недекларирование сигарет, алкоголя и беспошлинных товаров. Устанавливается порог в пять евро - при занижении таможенных платежей на сумму ниже этого значения ответственность не наступает. Также предлагается разрешить уплату административных штрафов в таможенной сфере третьими лицами - как физическими, так и юридическими.

Амнистия для добросовестных

Статья 16.2 КоАП (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) дополняется новым примечанием, по которому при добровольной подаче корректировки декларации до выпуска товара и при выполнении еще четырех условий участник ВЭД освобождается от административной ответственности по статье о недостоверном декларировании. Среди условий: таможенные органы еще не запрашивали дополнительные документы и сведения; не был назначен таможенный досмотр, осмотр или экспертиза; таможня не выявила административных правонарушений, предметом которого являются товары, указанные в обращении; у декларанта нет долгов по таможенным платежам.

Одновременно проект освобождает от административной ответственности за недостоверное декларирование, если сумма неуплаченных пошлин составляет менее пяти евро. На такие случаи приходится менее 1% всех дел о нарушениях таможенных правил, говорится в пояснительных материалах.

Сейчас за недекларирование или недостоверное декларирование товаров грозит штраф до двойной суммы пошлин и налогов с возможной конфискацией; для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Минимальный лимит

Проект закона вводит минимальный размер штрафа за недекларирование товаров - не менее одной тысячи рублей для граждан и юридических лиц. Ранее такой нижней границы не было. Одновременно уточняется порядок расчета штрафа: примечание к ст. 16.2 КоАП разводит подходы в зависимости от назначения товаров. Если товары предназначены для личного пользования, из стоимости штрафа вычитается беспошлинный лимит. В случае с товарами не для личного пользования - штраф рассчитывается от полной рыночной стоимости.

Сигареты и алкоголь

Законопроект уточняет порядок ответственности за недекларирование табачной и алкогольной продукции при ввозе для личного пользования. Если количество не превышает 250 сигарет и 10 литров алкоголя, но превышает допустимую беспошлинную норму (сейчас это 3 литра алкоголя и 200 сигарет), для граждан устанавливается фиксированный штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с возможной конфискацией. Сейчас за недекларирование сигарет или алкоголя, превышающих беспошлинную норму, физлицу назначается штраф в размере от половины до двукратной стоимости незадекларированного товара, с возможной конфискацией. При этом, чтобы определить эту стоимость, таможенные органы назначают экспертизу. В пояснительной записке подчеркивается, что такая мера позволит сократить расходы на экспертизу стоимости товаров, которая в среднем составляет 26,5 тысяч рублей.

Беспошлинные товары

Устанавливаются отдельные санкции за недекларирование товаров, за которые не платятся таможенные пошлины, налоги, а также специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, и при этом не применяются запреты и ограничения.

Речь идет о товарах, не подпадающих под фискальную или лицензионную нагрузку: это, например, образцы продукции без коммерческой стоимости, товары с нулевыми ставками, временно ввозимое оборудование или гуманитарные поставки. Теперь за такие нарушения предусмотрены фиксированные штрафы: для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Также может быть назначена конфискация предметов правонарушении. Ранее ответственность за такие случаи в КоАП четко не регулировалась. " Поскольку предлагаемое регулирование является новым, привести статистические данные не представляется возможным", - говорится в пояснительной записке.

Предупреждение вместо штрафа

Законопроект дополняет ст. 16.4 КоАП возможностью назначения предупреждения наряду со штрафом. Речь идет о недекларировании или недостоверном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов, подлежащих письменному декларированию при пересечении границы. Сейчас за такие нарушения применяется только штраф - от половины до двукратной суммы незадекларированных средств либо конфискация.

Также вводится возможность назначения предупреждения вместо штрафа за нарушения по статье 16.6 КоАП - в случае, если перевозчик не принял меры для сохранности товаров при аварии, форс-мажоре или других препятствиях. Сейчас по этой статье предусмотрены штрафы до 40 тысяч рублей.

Предупреждение может быть вынесено и по статье за непредставление в установленный срок в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров.

Устанавливается, что административный штраф, назначенный за нарушения в области таможенного дела, а также штраф за непредставление сведений в госорган, может быть уплачен иным физическим или юридическим лицом.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

