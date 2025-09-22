Поиск

Комитет Думы поддержал смягчение ответственности за нарушения в таможенных декларациях

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству поддержал к принятию в первом чтении законопроект, направленный на либерализацию административной ответственности в таможенной сфере.

Законопроект № 953127-8 правительство внесло в парламент в конце июня.

Документ предлагает освободить участников ВЭД от наказания за недостоверное декларирование при добровольной подаче корректировки декларации до выпуска товара. Вводится послабление и для физлиц: за недекларирование наличных денежных средств и денежных инструментов при пересечении границы теперь можно будет ограничиться предупреждением вместо штрафа.

Кроме того, проект вводит фиксированные штрафы за недекларирование сигарет, алкоголя и беспошлинных товаров. Устанавливается порог в пять евро - при занижении таможенных платежей на сумму ниже этого значения ответственность не наступает. Также предлагается разрешить уплату административных штрафов в таможенной сфере третьими лицами - как физическими, так и юридическими.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 10 октября. Рекомендуемый срок представления поправок 12 ноября.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

