Решетников призвал реализовать проект заселения в отели без ресепшен

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр экономического развития Максим Решетников считает, что в будущем заселение постояльцев в отели должно проходить без участия сотрудников ресепшен.

"Туризму, чтобы ускорить процесс заселения в гостиницы, сейчас разрешили использовать биометрию. В планах - заселение через загранпаспорт, госQR, водительские права, мессенджер Max. В конечном итоге надо, конечно, реализовать проект заселения в гостиницу без ресепшена", - сказал он в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

По словам министра, это позволит отелям проще работать в ночное время и увеличить производительность.

Как сообщалось, на портале правовых актов опубликован проект постановления правительства, в соответствии с которым россияне с 1 марта 2026 года смогут заселяться в отели с помощью мессенджера Max и биометрии. Кроме того, россияне уже могут регистрироваться в гостиницах без паспорта с использованием подтвержденных в единой биометрической системе (ЕБС) биометрических данных.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
