В РФ планируют запустить пилот по заселению в отель по биометрии без паспорта

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Пилотный сервис по заселению в гостиницу по биометрическим данным планируют запустить в ближайшие месяцы в России, сообщил гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС) Владислав Поволоцкий в четверг в Челябинске.

"В ближайшее время планируется запуск заселения в гостиницу без паспорта", - сказал он журналистам.

Он уточнил, что таким образом технологии обслуживания граждан без физического предъявления паспорта продолжают внедряться и в коммерческих организациях.

В свою очередь в пресс-службе ЦБТ "Интерфаксу" уточнили, что первые гостиничные объекты планируется подключить в ближайшие месяцы.

"Сервис заселения в гостиницу без паспорта планируется к реализации в регионах Центрального федерального округа, в частности - в Москве. На сегодняшний день ведется доработка информационных систем. Ожидаем, что первые объекты подключатся к сервису уже в ближайшие месяцы. Чтобы им воспользоваться, потребуется зарегистрировать подтвержденную биометрию. Это можно сделать в тысяче отделений банков по всей стране", - сказал представитель ЦБТ.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в среду в пилотном режиме запустили первый в стране сервис по обслуживанию граждан в Многофункциональном центре по биометрии - без предъявления паспорта.