Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва и Дамаск в закрытом режиме продолжают обсуждение дальнейшего присутствия РФ в Сирии и вопрос переформатирования российских военных объектов в этой республике, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наша двусторонняя повестка с Сирией охватывает широкий круг вопросов российско-сирийского взаимодействия: обсуждается и проблематика нашего военного присутствия в САР, в том числе в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов", - сказала Захарова.

"Естественно, такого рода вопросы и контакты проводятся в закрытом режиме", - подчеркнула она.

Напомнив, что профильным ведомством в этом вопросе является Минобороны РФ, Захарова отметила, что "диалог, в том числе по линии военных ведомств двух стран, продолжается".

