Лавров отметил заинтересованность РФ в сохранении баз в Сирии с переформатированным функционалом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия хотела бы сохранить военные базы в Сирии, работа которых может быть переформатирована под новые реалии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент Владимир Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось", - сказал Лавров в интервью проекту "Мосты на Восток".

По его словам, "конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил". "Надо переформатировать функционал", - пояснил глава МИД.

"Одна из очевидных задач, которые могут быть полезны сирийцам, их соседям и многим другим странам – это гуманитарный хаб. Использовать порт и аэропорт для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы из России, из стран Персидского залива в страны Африки", - отметил Лавров.

Как указал министр, РФ заинтересована в том, "чтобы все, что было начато, что-то с советских времен, что-то после 2011-2014 гг., все то, что касается содействия развитию национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики (Сирии - ИФ) – чтобы все это продолжалось", но "естественно, чтобы это было скорректировано под новые условия". "Это касается и наших военных баз", - сказал Лавров.

"Понимание того, что это (идея об использовании баз в качества гуманитарного хаба - ИФ) будет востребовано, есть. Готовы согласовывать детали. В принципе, вопрос был обсужден. Есть обоюдный интерес", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.