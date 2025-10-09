Поиск

Лавров отметил заинтересованность РФ в сохранении баз в Сирии с переформатированным функционалом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия хотела бы сохранить военные базы в Сирии, работа которых может быть переформатирована под новые реалии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент Владимир Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось", - сказал Лавров в интервью проекту "Мосты на Восток".

По его словам, "конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил". "Надо переформатировать функционал", - пояснил глава МИД.

"Одна из очевидных задач, которые могут быть полезны сирийцам, их соседям и многим другим странам – это гуманитарный хаб. Использовать порт и аэропорт для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы из России, из стран Персидского залива в страны Африки", - отметил Лавров.

Как указал министр, РФ заинтересована в том, "чтобы все, что было начато, что-то с советских времен, что-то после 2011-2014 гг., все то, что касается содействия развитию национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики (Сирии - ИФ) – чтобы все это продолжалось", но "естественно, чтобы это было скорректировано под новые условия". "Это касается и наших военных баз", - сказал Лавров.

"Понимание того, что это (идея об использовании баз в качества гуманитарного хаба - ИФ) будет востребовано, есть. Готовы согласовывать детали. В принципе, вопрос был обсужден. Есть обоюдный интерес", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В кабмине заявили, что сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по портовым сооружениям, энергоинфраструктуре и хранилищам горючего ВСУ

ВС обязал суды в делах о решениях призывных комиссий проверять заключения экспертов

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

Ушаков заявил, что контакты Кремля с администрацией США продолжаются без спада

Ушаков заявил, что контакты Кремля с администрацией США продолжаются без спада

Источник сообщил, что Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Сигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае, отследили в 7 км от поселка Кутурчин

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 19 БПЛА минувшей ночью

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });