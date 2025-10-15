Россия надеется на ответ США на предложение по ДСНВ до истечения его срока

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает получить своевременную реакцию от Вашингтона на свое предложение по ДСНВ, - до истечения срока действия договора 6 февраля будущего года, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что будет реакция. Надеюсь, что она последует своевременно, до конца срока действия Договора. Несложно все это сделать", - сказал он в интервью изданию "Коммерсант".

Российский министр отметил, что после предложения, сделанного российским президентом по ДСНВ "проскакивает обеспокоенность в виде "утечек", что они сейчас "замрут" на год вместе с русскими, в то время как Китай "небывалыми темпами" наращивает свой арсенал".

Он также подчеркнул, что "никуда не исчезла давняя инициатива, выдвигавшаяся еще при Джо Байдене и при Дональде Трампе, независимо от самоограничения, которое мы объявили, - проведение трехсторонних переговоров по стратегической стабильности США - Россия - Китай".

Министр напомнил: "Мы занимали позицию, да и сейчас продолжаем это делать, что это дело КНР. У них есть свой подход, заключающийся в том, что их арсенал пока несопоставим с нашим и с американским. Одновременно напоминаем американским коллегам, когда они эту тему затрагивают, чтобы они не забывали про своих союзников - Францию и Англию, которые в отличие от нас с Китаем, состоят в одном военном союзе, где также "членствуют" Соединенные Штаты".

Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли трехсторонняя конфигурация соглашения по стратегическим вооружениям, Лавров сказал: "У Китая есть своя позиция. Мы ее уважаем. Китай говорит, что они не готовы, у них не та стадия развития стратегического потенциала, и они пока еще далеки от паритета. Мы уважаем эту позицию".