Москва обсуждала идею по ДСНВ по линии госдепа и Совета нацбезопасности США

Там видят в предложении позитив, сообщил Лавров

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва обсуждала с Вашингтоном по линии Государственного департамента и Совета национальной безопасности предложение президента РФ Владимира Путина продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ, там в инициативе видят позитив, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ждем. Говорили с профессионалами по линии Госдепартамента, по линии Совета национальной безопасности. Они видят в этом позитив. Наверное, до конца не раскрывают нам анализ, который они проводят", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп "сделал единственный позитивный комментарий, что это хорошая идея".

Министр подчеркнул, что свое предложение Москва сделала "в понятной ситуации": "учитывая, как сейчас модно говорить, турбулентность на мировой арене в разных частях планеты, и принимая во внимание, что через три месяца истекает действие Договора, он предложил не продлить Договор (его выполнение у нас приостановлено), а высказаться".

"Президент Путин сказал, что мы - Россия - продлеваем свои добровольные самоограничения на количественные параметры, обозначенные в Договоре. При условии, что после 6 февраля 2026 года Соединенные Штаты поступят точно так же. Понятно, что в таких вещах "в одни ворота" не играют", - подчеркнул российский министр.

