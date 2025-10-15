Доля продовольственной пшеницы в урожае-2025 в РФ составляет 78%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Доля продовольственной пшеницы в собранном к настоящему времени урожае составляет 78%, сообщается в докладе Банка России "Региональная экономика" со ссылкой на оперативные данные Минсельхоза.

В докладе уточнятся, что этот показатель незначительно превышает прошлогодний и соответствует среднему значению за пять лет.

На начало октября в бункерном весе собрано около 130 млн тонн зерна (+7,8% к аналогичному периоду прошлого года), из них 91,5 млн тонн пшеницы (+7,6%). "Минсельхоз России сохранил прогноз по зерну в 135 млн тонн, что выше уровня прошлого года и среднего за последние 10 лет (+7,2 и +5,6% соответственно). Консенсус-прогнозы аналитиков отрасли также в основном выше уровня 2024 года, - говорится в докладе. - С учетом текущих запасов ожидаемые объемы валового сбора зерна в 2025 году позволят полностью обеспечить внутреннее потребление и нарастить экспортные поставки".

Внутренние цены на зерновые культуры в августе 2025 года существенно снизились на ожиданиях более высокого урожая 2025/26 сельхозгода. Однако их уровень все еще превышает показатели 2023-2024 годов из-за роста издержек, отмечает Банк России.

Запасы зерна прогнозируются выше прошлого года. Они останутся на достаточном уровне для обеспечения внутреннего потребления и наращивания экспорта. Поставки за рубеж для производителей зерна по-прежнему являются наиболее выгодным направлением реализации, что оказывает влияние на рост внутренних цен.

В то же время мировые цены в июне-августе 2025 года снизились, в том числе за счет ослабления спроса со стороны стран-импортеров. Объемы экспорта за три месяца 2025/26 сельхозгода (июль - сентябрь) ниже прошлого года. "В целом экспортный потенциал зерна в текущем сельхозгоду оценивается Минсельхозом России и аналитиками отрасли выше за счет ожидаемого увеличения урожая", - сообщается в докладе.