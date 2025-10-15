Поиск

Доля продовольственной пшеницы в урожае-2025 в РФ составляет 78%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Доля продовольственной пшеницы в собранном к настоящему времени урожае составляет 78%, сообщается в докладе Банка России "Региональная экономика" со ссылкой на оперативные данные Минсельхоза.

В докладе уточнятся, что этот показатель незначительно превышает прошлогодний и соответствует среднему значению за пять лет.

На начало октября в бункерном весе собрано около 130 млн тонн зерна (+7,8% к аналогичному периоду прошлого года), из них 91,5 млн тонн пшеницы (+7,6%). "Минсельхоз России сохранил прогноз по зерну в 135 млн тонн, что выше уровня прошлого года и среднего за последние 10 лет (+7,2 и +5,6% соответственно). Консенсус-прогнозы аналитиков отрасли также в основном выше уровня 2024 года, - говорится в докладе. - С учетом текущих запасов ожидаемые объемы валового сбора зерна в 2025 году позволят полностью обеспечить внутреннее потребление и нарастить экспортные поставки".

Внутренние цены на зерновые культуры в августе 2025 года существенно снизились на ожиданиях более высокого урожая 2025/26 сельхозгода. Однако их уровень все еще превышает показатели 2023-2024 годов из-за роста издержек, отмечает Банк России.

Запасы зерна прогнозируются выше прошлого года. Они останутся на достаточном уровне для обеспечения внутреннего потребления и наращивания экспорта. Поставки за рубеж для производителей зерна по-прежнему являются наиболее выгодным направлением реализации, что оказывает влияние на рост внутренних цен.

В то же время мировые цены в июне-августе 2025 года снизились, в том числе за счет ослабления спроса со стороны стран-импортеров. Объемы экспорта за три месяца 2025/26 сельхозгода (июль - сентябрь) ниже прошлого года. "В целом экспортный потенциал зерна в текущем сельхозгоду оценивается Минсельхозом России и аналитиками отрасли выше за счет ожидаемого увеличения урожая", - сообщается в докладе.

Банк России ЦБ РФ Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

Что произошло за день: среда, 15 октября

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Мособлсуд утвердил решение о взыскании с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн руб. из-за оскорблений

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });