В Волгоградской области потушили пожар на подстанции после падения обломков БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Потушено возгорание на территории подстанции ЛЭП в Новониколаевском районе Волгоградской области, возникшее в результате падения обломков украинских беспилотников, сообщил глава района Сергей Парамонов журналистам.

В своем телеграм-канале Парамонов уточнил, что энергетиками ведется активная работа по восстановлению электроснабжения Новониколаевского района.

"По состоянию на 09:30 электроснабжение восстановлено для 70% жителей сельских населенных пунктов района и для 50% жителей р. п. Новониколаевский", - написал он.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на четверг система ПВО отразила массированную БПЛА-атаку на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" зафиксировано возгорание, в результате которого произошло отключение от электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет.

