Массированная атака БПЛА на объекты энергетики отражена в Волгоградской области

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Система ПВО отразила массированную БПЛА-атаку на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, сообщается в телеграм-канале администрации региона.

"В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами", - приводятся слова губернатора Андрея Бочарова.

По информации Бочарова, специалисты восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет.