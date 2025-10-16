Поиск

Песков назвал саммит в Анкоридже совместным успехом РФ и США

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Саммит в Анкоридже - это совместный успех Москвы и Вашингтона, положительный и конструктивный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Анкоридж - это совместный успех, действительно очень позитивный, положительный и конструктивный саммит", - сказал Песков журналистам.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, согласен ли он с оценкой, что этот саммит стал триумфом президента России, как об этом писали в СМИ.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске.


