РФ обсуждает с Киевом и МАГАТЭ введение "времени тишины" на 6-7 дней для восстановления внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия обсуждает с Украиной и Международным агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) введение "времени тишины" на 6-7 дней в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) для восстановления внешнего энергоснабжения станции, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Что касается конкретного ремонта, МАГАТЭ взяло на себя определенные посреднические функции. В этих переговорах сейчас участвуют МИД РФ, Минобороны и "Росатом". Речь идет о выделении "времени тишины" для проведения работ как на "Днепровской" линии, так и на линии "Ферросплавная", которая находится под контролем ВСУ. Очень ориентировочно, очень предварительно, возможно, такое решение будет реализовано уже завтра", - сказал Лихачев журналистам в четверг.

"Тонкость в том, что объем работы достаточно большой. И наши сетевые специалисты оценивают работу где-то в 6-7 дней. Но когда эти работы могут начаться, мы пока сказать не можем", - добавил глава "Росатома".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в октябре о начале процесса по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, которое было нарушено в конце сентября вследствие боевых действий. В связи с этим электроснабжение ЗАЭС обеспечивалось за счет аварийных дизель-генераторов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

