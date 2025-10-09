Поиск

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в четверг о начале процесса по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

Этого удалось добиться благодаря многочисленным контактам МАГАТЭ с российской и украинской сторонами, отмечается в пресс-релизе.

23 сентября МАГАТЭ сообщило о прекращении внешнего электроснабжения ЗАЭС вследствие боевых действий. В связи с этим электроснабжение ЗАЭС обеспечивалось за счет аварийных дизель-генераторов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

