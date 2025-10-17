Аэропорты Краснодара, Сочи и Самары вернулись к штатной работе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили обслуживание рейсов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Кореняко уточнил, что во время действия ограничений на запасной аэродром "ушли" один самолет, выполнявший рейс в Сочи, и два самолета в Самаре.

В настоящее время приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Краснодара, Калуги.