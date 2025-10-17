Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в Саратове и Ульяновск, введены в Ижевске и Уфе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка) вернулись к штатной работе, ижевский и уфимский аэропорты временно не обслуживают рейсы, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.

Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Краснодара, Калуги, Самары.