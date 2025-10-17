В Евпатории восстановили электроснабжение

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Электроснабжение в Евпатории полностью восстановлено, давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, сообщил глава города Александр Юрьев.

"На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время вода появится во всех районах Евпатории", - написал он в Telegram.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее утром сообщил, что в результате атаки БПЛА в регионе были повреждены несколько электроподстанций и пообещал уточнить сроки ремонта и возобновления подачи электричества позднее.

Юрьев же объявлял, что в Евпатории из-за перебоев со светом и с водоснабжением ввели сокращенный в школах и садиках.