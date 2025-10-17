Поиск

В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах объявлен сокращенный день

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Школы и детские сады города Евпатория в Крыму будут работать по сокращенному графику пребывания детей, причиной являются перебои в подаче электричества, сообщил в своем телеграм-канале глава города Александр Юрьев в пятницу.

"В связи с перебоями в подаче электроснабжения, которые влекут за собой обесточивание насосных станций и ограничение водоснабжения, сегодня школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания", - написал Юрьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в случае стабилизации ситуации будет принято решение о полном учебном дне, о чем будет сообщено дополнительно.

В пятницу утром глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что несколько электроподстанций в Крыму получили повреждения в результате атаки беспилотников, идут восстановительные работы.

Крым Евпатория Сергей Аксенов Александр Юрьев
