Фильм Любови Аркус не выпущен в прокат в связи с "иными определенными" законами случаями

Режиссер Любовь Аркус Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму "Родители тут рядом" режиссера Любови Аркус о родителях людей с аутизмом, ссылаясь на иные определенные федеральными законами случаи, по которым прокатное удостоверение фильму не выдается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"В соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения (...) отказано в выдаче прокатного удостоверения фильму "Родители тут рядом", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пункте "з" Порядка выдачи прокатного удостоверения указана такая причина отказа в выдаче фильму прокатного удостоверения: "в связи с иными определенными федеральными законами случаями".

Аркус 12 октября в своем телеграм-канале сообщила, что ее работа "Родители тут рядом" не получила прокатное удостоверение. По ее словам, картина - приквел к документальному фильму "Антон тут рядом" 2012 года о молодом человеке с аутизмом, мать которого умирает от рака, после чего ему приходится жить в социальных приютах, где ему не обеспечивается адекватная помощь.

Режиссер отметила, что после съемок "Антон тут рядом" "огромный съемочный материал (...) (остался) в архиве, потому что фильм получался про Антона, а там мы снимали в основном родителей". "Через 17 лет я вернулась к этому материалу и летом смонтировала двухчасовой фильм, своеобразный приквел к "Антону" под названием "Родители тут рядом", - написала Аркус.

Аркус - киновед, режиссер, создатель центра обучения, социальной абилитации и творчества для людей с аутизмом "Антон тут рядом".