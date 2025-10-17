Поиск

Аэропорт Сочи задерживает вылет восьми рейсов после перерыва в работе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи задерживает отправку восьми рейсов из-за ночного перерыва в работе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Более двух часов задержка восьми рейсов на вылет. Борт, который уходил на запасной аэродром, вернулся. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным онлайн-табло аэропорта, более чем на два часа задерживается вылет рейсов EY-859 авиакомпании Etihad Airways в Абу-Даби, I8-502 авиакомпании "Ижавиа" в Ижевск, DP-343, DP-6948 и DP-6944 авиакомпании "Победа" в Уфу и два в Москву, HY-648 авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент, WZ-557и WZ-567 авиакомпании Red Wings в Тбилиси и Батуми. Эти рейсы должны были вылететь до 13:15 мск пятницы.

Ночью аэропорт Сочи прерывал работу на несколько часов для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны, с 23:00 четверга до 7:00 пятницы ПВО перехватила шесть БПЛА самолетного типа над Черным морем.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям. В 2024 году аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.

Сочи Минобороны ПВО Аэродинамика
