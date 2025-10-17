Пожар на складе в подмосковном Пушкино ликвидирован

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Открытое горение в нежилом здании в городском округе Пушкинский ликвидировано, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В 15:18 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте подмосковного главка МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре на складе автомобильных масел в городе Пушкино. Площадь пожара составляла 2500 кв. м. К ликвидации привлекались 69 человек и 24 единиц техники.