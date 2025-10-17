В подмосковном Пушкине горит предприятие по выпуску машинных масел

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Подмосковье в городе Пушкине загорелось предприятие по производству машинных масел, сообщает МЧС.

Горит предприятие по адресу Пушкино, Ярославское шоссе, 1. Загорелось чердачное помещение предприятия. Площадь пожара составляет 2500 квадратных метров.

Его тушат 69 человек и 24 единиц техники.

Прокуратура Московской области сообщила, что пожар на складе по хранению автомобильных масел начался во время сварочных работ, загорелась крыша. Это случилось около 11 часов утра. Пушкинская городская прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств случившегося.