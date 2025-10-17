Трое пострадавших при взрыве на предприятии в Башкирии доставлены в больницу

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пострадавших на предприятии "Авангард" (Башкирия) начали доставлять в городскую больницу №1 Стерлитамака, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в пятницу.

"На данный момент из-под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь", - написал он в своем телеграмм-канале.

По словам Рахматуллина, один пациент находится в тяжелом состоянии, второй - средней степени тяжести, третий - легкой степени тяжести.

Министр отметил, что на месте дежурят пять бригад скорой помощи.

Кроме этого, из Уфы на место ЧП выехала оперативная группа Минздрава Башкортостана, а также санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов. Специалисты окажут медпомощь на месте и при необходимости эвакуируют пострадавших в Уфу, отметил Рахматуллин.

Ранее сообщалось, что на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке в одном из цехов произошел взрыв. Здание цеха получило серьезные повреждения.

Стерлитамакское ФКП "Авангард" основано в 1943 году. Предприятие производит промышленные взрывчатые вещества для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, а также продукцию малотоннажной химии.