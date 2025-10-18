Температура до 8 градусов ниже нормы ожидается в Иркутской области и на юге ДФО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области на выходных ожидаются морозы - до минус 20 градусов; на юге Дальневосточного федерального округа ожидается температура до минус 18 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас ситуация такова, что на азиатской части только в выходные 18-19 (октября) - ниже нормы на 7-8 градусов температура будет в Иркутской области, и там приличные морозы будут: 18-20 градусов, особенно в Верхнеленских районах, и на юге Дальневосточного федерального округа, это Забайкалье, Бурятия, Амурская область. Там тоже 16-18 градусов", - сказал он.

По его словам, начиная со следующей недели, температура будет постепенно повышаться. "Если сравнивать с нормой, с климатическими значениями, то в большинстве регионов температура будут выше нормы на следующей неделе. На 2-3 градуса температура выше нормы. Но исключение составляют только юг Сибири и юг Дальнего Востока, но там не будет таких аномалий сильных. Температура будет ниже нормы на 2-4 градуса, не на 6-8, как сейчас. Ночные температуры: минус 5 - минус 10 градусов", - добавил Вильфанд.

На остальной территории азиатской части страны температура будет выше нормы, сообщил он.

Снежный покров, по его словам, образовался практически на всей азиатской части страны, даже на Урале - в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, его высота - несколько сантиметров.

"В ближайшие дни небольшой снежный покров будет и на европейской части России - это и в Коми, и в Архангельской области, и на самом северо-западе страны - в Мурманской области тоже снег появится", - сообщил Вильфанд.