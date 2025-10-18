Поиск

Температура до 8 градусов ниже нормы ожидается в Иркутской области и на юге ДФО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области на выходных ожидаются морозы - до минус 20 градусов; на юге Дальневосточного федерального округа ожидается температура до минус 18 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас ситуация такова, что на азиатской части только в выходные 18-19 (октября) - ниже нормы на 7-8 градусов температура будет в Иркутской области, и там приличные морозы будут: 18-20 градусов, особенно в Верхнеленских районах, и на юге Дальневосточного федерального округа, это Забайкалье, Бурятия, Амурская область. Там тоже 16-18 градусов", - сказал он.

По его словам, начиная со следующей недели, температура будет постепенно повышаться. "Если сравнивать с нормой, с климатическими значениями, то в большинстве регионов температура будут выше нормы на следующей неделе. На 2-3 градуса температура выше нормы. Но исключение составляют только юг Сибири и юг Дальнего Востока, но там не будет таких аномалий сильных. Температура будет ниже нормы на 2-4 градуса, не на 6-8, как сейчас. Ночные температуры: минус 5 - минус 10 градусов", - добавил Вильфанд.

На остальной территории азиатской части страны температура будет выше нормы, сообщил он.

Снежный покров, по его словам, образовался практически на всей азиатской части страны, даже на Урале - в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, его высота - несколько сантиметров.

"В ближайшие дни небольшой снежный покров будет и на европейской части России - это и в Коми, и в Архангельской области, и на самом северо-западе страны - в Мурманской области тоже снег появится", - сообщил Вильфанд.

Иркутская область ДФО Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Володин считает, что расширение использования контента с ИИ, возможно, потребует его маркировки

Три человека погибли при взрыве в пятницу на предприятии "Авангард" в Башкирии

Четыре человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

Четыре человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

Минобороны РФ заявило об уничтожении ночью 41 БПЛА, 3 из них - в Подмосковье

Росавиация сняла ограничения в семи аэропортах

Росавиация сообщила о приостановке работы шести аэропортов

Что произошло за день: пятница, 17 октября

Восемь человек пострадали при взрыве на предприятии "Авангард" в Башкирии

Трое пострадавших при взрыве на предприятии в Башкирии доставлены в больницу

В Башкирии на предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7380 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });