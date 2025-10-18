Синоптики спрогнозировали теплую погоду во второй половине будущей недели в Москве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Погода в Москве во второй половине следующей недели будет теплой, ожидается температура с пятницу до воскресенья - от плюс 7 до плюс 12 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с четверга постепенное повышение. Вторая половина недели ожидается более теплой. Ночные температуры положительные, а днем - от 7 до 12 градусов. В четверг еще будет от 6 до 9, а вот начиная с пятницы до воскресенья - от 7 до 12. Такая температура уже будет выше нормы на 3 градуса примерно", - сказал он.

По его словам, во вторник и в среду ночные температуры в Московском регионе будут от 0 до плюс 5 градусов.

"Если в воскресенье-понедельник небольшой дождь, то во вторник ночью появляется слово "осадки". Поскольку температура около ноля, а дело в том, что это у поверхности земли от ноля до плюс пяти, а на высоте полутора километров она отрицательная: минус три, минус четыре градуса. Поэтому сверху падает снежок, затем он подтаивает и в основном превращается в дождь. Но небольшие фракции мокрого снега тоже возможны", - пояснил Вильфанд.

Дневные температуры во вторник и среду: +3 +8, небольшой суточный ход, добавил собеседник агентства.

Говоря о смене автомобилистами летней резины на зимнюю, он подчеркнул важность того, чтобы каждый человек сам принимал решение.

"Резина на колесах - она же совершенно разная. Если резина летняя хорошая, и если человек ездит днем, то очевидно, что можно не менять резину. Если она лысая, то при температуре ниже 5 градусов начинается изменение эластичности резины. Если лысая резина, наверное, имеет смысл поменять. Очень важно, чтобы каждый человек сам принимал решение (...). Каждый должен учитывать (ожидаемую температуру и время суток при поездках - ИФ) и решать для себя", - отметил Вильфанд.