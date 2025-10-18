Поиск

Военные РФ уничтожили пять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пять украинских беспилотников самолетного типа сбиты над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Дроны уничтожены дежурными средствами ПВО с 8:00 до 10:00 по московскому времени, говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на субботу над российскими регионами был уничтожен 41 украинский беспилотник, в том числе три - над Московской областью.

