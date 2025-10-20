Число отравившихся продукцией сетевого магазина в Бурятии выросло до 89 человек

Один пострадавший находится в реанимации

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Количество отравившихся в Берятии после покупки продукции местного сетевого магазина увеличилось до 89 человек, сообщила глава Минздрава республики Евгения Лудупова.

"На 10:00 сегодня (20 октября - ИФ) зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей. Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка в республиканскую инфекционную больницу - состояние всех пострадавших стабильное. Один человек в реанимации с положительной динамикой", - написала министр в своем телеграм-канале.

После вспышки острой кишечной инфекции и сальмонеллеза все медицинские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Ранее региональное СУ СКР возбудило по факту массового отравления после покупки продукции в сетевом магазине Улан-Удэ уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей).

Ранее сообщалось об отравлении более 40 человек, в том числе 18 детей.