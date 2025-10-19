Следователи выясняют причины массового отравления в Бурятии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Улан-Удэ по факту массового отравления после покупки продукции в местном сетевом магазине, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Бурятии в воскресенье.

"По факту массового отравления местных жителей продуктами питания из торговой сети возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции не отвечающей требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает об отравлении более 40 человек, в том числе 18 детей, которые госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

"Начато эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи возникновения эпидочага. Все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства ООО "Восток" Улан-Удэ, приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в городе Улан-Удэ. Больные госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу", - заявили в Роспотребнадзоре.

В местных СМИ сообщают, что решением Роспотребнадзора приостановлена работа ООО "Восток", пpoдyкция кoмпaнии cнята с продажи.