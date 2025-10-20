Поиск

"Газпром" сообщил о новом рекорде суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" за газовые сутки 19 октября зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири".

Поставленный объем превысил контрактные обязательства "Газпрома", заявила компания.

Это второй рекорд в текущем месяце и пятый с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года, напоминают газовики.

Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств.

В 2024 году по магистрали экспортировано 31,12 млрд куб. м газа.

1 декабря 2024 года - на месяц раньше изначального срока - суточные поставки по "Силе Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении).

"В этом году даже будет побольше, чем 38 миллиардов кубических метров газа в год", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

