"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" 16 октября зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", поставленный объем превысил контрактные обязательства концерна, сообщила компания.

Это четвертый рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.

