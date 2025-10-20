Поиск

Росгеология получила контракт на выявление продуктивных интервалов в месторождениях Мьянмы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU -"Зарубежгеология" (оператор зарубежных проектов "Росгеологии") выполнит работы по выявлению продуктивных интервалов в нефтегазовых месторождениях Мьянмы с использованием технологии GeoAudit.

Соответствующий контракт на "Российской энергетической неделн" подписали глава "Росгео" Кирилл Лёвин и директор по разведке и разработке недр Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) Жо Мьоу Вин.

"Инновационная технология поиска пропущенных залежей GeoAudit, разработанная нашим новосибирским институтом "Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья", уже применяется на месторождениях в России и получила высокую оценку ведущих нефтегазовых компаний. Уверен, что технология поможет коллегам из Мьянмы успешно решить стоящие перед ними задачи, а сотрудничество двух стран в сфере геологоразведки будет динамично развиваться", - прокомментировал Лёвин.

Министр энергетики Мьянмы Коу Коу Лвин отметил, что республика рассчитывает и на дальнейшее сотрудничество: "Мы заинтересованы в применении передовых российских информационных технологий для оценки потенциала наших месторождений и надеемся на расширение сотрудничества с "Росгео" после успешной реализации первого проекта".

Технология GeoAudit предназначена для построения геоэлектрической и петрофизической моделей месторождения на основе 2D-инверсии данных геофизических исследований. Алгоритмы машинного обучения и численного моделирования определяют удельное электрическое сопротивление в пластах, как следствие, позволяют установить границы коллекторов и их насыщение.

