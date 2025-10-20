Лавров и Рубио в ходе будущей встречи обсудят Украину и двустороннюю повестку

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Украинский вопрос, двусторонние отношения и экономическая повестка могут фигурировать в ходе будущей встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио.

"Конечно, тематика СВО и той линии, которую проводит западная группа в поддержку Украины, - что нас не может устроить, - в центре внимания. У нас много вопросов двусторонней повестки дня. Не исключаю и те вопросы, которые относятся к экономическому блоку, они тоже требуют внимания", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам в Москве, отвечая на вопрос, какие темы будут на повестке в ходе будущей встречи Лаврова и Рубио.

Замминистра подчеркнул: "Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути: то, что сложилось и было сформулировано президентами, - вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях. А искусственно расширять повестку дня сейчас за счет каких-то сюжетов, которые важны, но при этом требуют времени, можно, но насколько это будет помогать по главному направлению в упомянутых мной областях, это вопрос".



