Рубио на встрече с Лавровым призвал РФ работать над решением украинского конфликта

Марко Рубио Фото: John McDonnell/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - - Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Москву предпринимать действия для решения украинского кризиса, сообщил в среду Госдепартамент.

"Госсекретарь напомнил о призыве президента Трампа добиться завершения кровопролития и о том, что Москве следует предпринять серьезные шаги, направленные на долговременное прекращение конфликта между Россией и Украиной", - цитируют американские СМИ заявление внешнеполитического ведомства США.

Ранее сообщалось, что встреча Рубио и Лаврова прошла в Нью-Йорке.