В Думу внесли поправки о замене ИСЖ новым видом страхования жизни для инвесторов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Законопроект № 1045982-8 о введении новой линии бизнеса для страховщиков жизни - страхования с расчетной доходностью - внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов, среди которых глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект содержит поправки к двум федеральным законам - "Об организации страхового дела" и "О рынке ценных бумаг".

Новые возможности предусмотрены только для квалифицированных инвесторов и при условии единовременной уплаты клиентом - физическим лицом "страховой премии в размере не менее 6 млн рублей" по договору защиты жизни.

"Признание физического лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном данным законопроектом, осуществляется только в отношении договоров страхования с расчетной доходностью", - отмечают разработчики в пояснительной записке к документу.

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, согласно данному законопроекту, "при наличии исполнения ряда условий, в том числе наличия имущества, размер которого не ниже размера, определённого нормативным актом ЦБ, наличия сертификата (аттестата), подтверждающего специальные знания".

Порядок и условия получения сертификата будут устанавливаться базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

Законопроектом также вводится понятие страхования жизни с доходностью, которое подразделяется, во-первых, на страхование жизни с объявленной доходностью, при котором участие страхователя в инвестиционном доходе страховщика не предполагает "зависимость объявленной доходности от изменений актива", а во-вторых, на страхование жизни с расчетной доходностью, которая "определяется по установленной договором страхования формуле".

Новая линия бизнеса станет "отдельным независимым дополнением к уже реализуемому новому виду - долевому страхованию жизни (ДСЖ) и призвано обеспечить дополнительный приток долгосрочных инвестиций в экономику страны", отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Как сообщалось, продажи полисов ДСЖ начаты страховщиками жизни с марта 2025 года, такие полисы доступны неквалифицированным инвесторам.

Страхование с расчетной доходностью должно заместить договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), заключение которых будет под запретом с 1 января 2026 года, полагают опрошенные "Интерфаксом" участники рынка. По их мнению, частично спрос со стороны былых поклонников ИСЖ будет направлен в перспективе в новое русло в случае принятия этого законопроекта.

"Предлагаемые законопроектом уточнения классификации видов страхования жизни выделяют такую важную характеристику, как доходность, возможность и условия получения которой придают страхованию жизни свойства одного из эффективных инструментов долгосрочных накоплений граждан", - приводят пояснения авторы документа.

Они добавляют, что нововведение "учитывает основные направления развития отечественного финансового рынка и потенциально высокий уровень востребованности у населения понятных инструментов инвестирования и накопления с прозрачным механизмом определения стоимости активов".

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев, комментируя "Интерфаксу" появление нового законопроекта, высказал предположение, что его принятие станет стимулом к дополнительному развитию сегмента страхования жизни в России, обеспечит ему дополнительную прозрачность и расширит продуктовые предложения игроков.