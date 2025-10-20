Поиск

В Думу внесли поправки о замене ИСЖ новым видом страхования жизни для инвесторов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Законопроект № 1045982-8 о введении новой линии бизнеса для страховщиков жизни - страхования с расчетной доходностью - внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов, среди которых глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект содержит поправки к двум федеральным законам - "Об организации страхового дела" и "О рынке ценных бумаг".

Новые возможности предусмотрены только для квалифицированных инвесторов и при условии единовременной уплаты клиентом - физическим лицом "страховой премии в размере не менее 6 млн рублей" по договору защиты жизни.

"Признание физического лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном данным законопроектом, осуществляется только в отношении договоров страхования с расчетной доходностью", - отмечают разработчики в пояснительной записке к документу.

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, согласно данному законопроекту, "при наличии исполнения ряда условий, в том числе наличия имущества, размер которого не ниже размера, определённого нормативным актом ЦБ, наличия сертификата (аттестата), подтверждающего специальные знания".

Порядок и условия получения сертификата будут устанавливаться базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

Законопроектом также вводится понятие страхования жизни с доходностью, которое подразделяется, во-первых, на страхование жизни с объявленной доходностью, при котором участие страхователя в инвестиционном доходе страховщика не предполагает "зависимость объявленной доходности от изменений актива", а во-вторых, на страхование жизни с расчетной доходностью, которая "определяется по установленной договором страхования формуле".

Новая линия бизнеса станет "отдельным независимым дополнением к уже реализуемому новому виду - долевому страхованию жизни (ДСЖ) и призвано обеспечить дополнительный приток долгосрочных инвестиций в экономику страны", отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Как сообщалось, продажи полисов ДСЖ начаты страховщиками жизни с марта 2025 года, такие полисы доступны неквалифицированным инвесторам.

Страхование с расчетной доходностью должно заместить договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), заключение которых будет под запретом с 1 января 2026 года, полагают опрошенные "Интерфаксом" участники рынка. По их мнению, частично спрос со стороны былых поклонников ИСЖ будет направлен в перспективе в новое русло в случае принятия этого законопроекта.

"Предлагаемые законопроектом уточнения классификации видов страхования жизни выделяют такую важную характеристику, как доходность, возможность и условия получения которой придают страхованию жизни свойства одного из эффективных инструментов долгосрочных накоплений граждан", - приводят пояснения авторы документа.

Они добавляют, что нововведение "учитывает основные направления развития отечественного финансового рынка и потенциально высокий уровень востребованности у населения понятных инструментов инвестирования и накопления с прозрачным механизмом определения стоимости активов".

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев, комментируя "Интерфаксу" появление нового законопроекта, высказал предположение, что его принятие станет стимулом к дополнительному развитию сегмента страхования жизни в России, обеспечит ему дополнительную прозрачность и расширит продуктовые предложения игроков.

Анатолий Аксаков Госдума ИСЖ Глеб Яковлев ВСС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Минфин предложил наделить президента правом регулирования в валютной сфере

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В Кисловодске создадут оперативный штаб из-за проблем с теплоснабжением

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Росздравнадзор отметил рост числа обращений об обеспечении лекарствами

Росздравнадзор отметил рост числа обращений об обеспечении лекарствами
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });