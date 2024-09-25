Минфин готовит оптимальную модель участия страховщиков в программе долгосрочных сбережений

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минфин поддерживает идею включить российских страховщиков в программу долгосрочных сбережений, ведомство разрабатывает оптимальную модель участия и регулирования страховщиков в этой программе, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на Международном банковском форуме в Сочи.

"В настоящее время обсуждения ведутся представителями Минфина РФ, Банка России и страхового сообщества", - сказал он.

"Развилка в том, что либо страховщики жизни встраиваются в программу долгосрочных сбережений с той регуляторикой, которая уже есть, либо выбирается другая опция - разработать для страхового рынка некий отдельный аналогичный продукт тому, что есть сейчас. Мы со своей стороны склоняемся к первому варианту. С рынком ведется активная дискуссия, надеюсь, мы ее завершим, найдем приемлемый вариант", - сказал Яковлев.

Он обратил внимание на тот факт, что аргументы страховщиков жизни о масштабировании программы долгосрочных сбережений за счет подключении разветвленной сети продающих подразделений и агентов, а также за счет уже сложившейся обширной клиентской базы страховщиков жизни, ведомством поддерживаются.

Кроме того, Минфин рассчитывает усовершенствовать действующую программу долгосрочных сбережений: "Мы донастраиваем программу для того, чтобы стимулировать работодателей вносить взносы за своих сотрудников, чтобы это была часть социального пакета", - развил тему глава департамента.

"Если посмотреть на корпоративные программы, они составили по итогам прошлого года порядка 80% поступлений НПФов по негосударственному пенсионному обеспечению. Потенциал этого инструмента кратно вырастет", - прогнозирует представитель Минфина.

В развитие темы масштабирования системы долгосрочных сбережений в стране генеральный директор компании "Капитал лайф страхование жизни" Евгений Гуревич, выступая на сессии форума в Сочи, привел такие данные со ссылкой на статистику ЦБ за I полугодие 2024 года:

"Около 37 млн россиян имеют те или иные полисы страхования жизни. При этом 13,2 млн человек вошли в программы страхования жизни сроком более 5 лет. В то же время число участников добровольной пенсионной системы (НПО) - это 6,1 млн человек. Количество участников программы долгосрочных сбережений - 0,7 млн человек".

По оценке Гуревича, объем наличных денег на руках у населения в настоящее время достигает 24,6 трлн рублей. Таким образом, делает он вывод, участникам финансового рынка есть над чем работать, страховщики жизни, вступив в программу долгосрочных сбережений, внесут значительный вклад в ее развитие.

Он также привел данные Всероссийского союза страховщиков (ВСС), согласно которым резервы страховщиков жизни за первые 6 месяцев этого года достигли 1,7 трлн рублей.

Льготы на долгие годы

Во всем мире клиенты по договорам страхования жизни имеют большие льготы в зависимости от сроков вложений - "договоры до 10 лет имеют одни налоговые льготы, а договоры свыше 10 лет имеют более значительные налоговые льготы", обратил внимание Гуревич в ходе выступления.

"К сожалению, этим летом льготы по страхованию жизни исчезли из Налогового кодекса, - констатировал он. - Сейчас мы ведем активную работу и с Минфином, и с Банком России, который поддержал нас в том, чтобы эти льготы вернулись. Страховщики считают, что страхование жизни и проекты, связанные с длинными деньгами, конечно же, развиваются благодаря льготам. Была льгота по ставке рефинансирования на вложенные средства по выплатам в страховании жизни, и теперь она утрачена. Возвращение этой льготы, сохранение ее, во-первых, для существующих договоров, во-вторых, для договоров долевого страхования жизни (ДСЖ), которые стартуют с 1 января 2025 года, а также для договоров накопительного страхования жизни - классического вида бизнеса - позволит развиваться этому сегменту страхового рынка".

Генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрей Мельников в ходе выступления на той же сессии банковского форума в среду заявил, что АСВ поддерживает идею расширенных гарантий для долгосрочных программ в разных сегментах финансового рынка.

АСВ "видит стратегическую задачу в стимулировании долгосрочный сбережений", сказал он.

"Мы готовимся по поручению ЦБ и правительства в момент, когда состоятся законодательные изменения, обеспечить более высокий уровень гарантий в 2,8 млн рублей для банковских вкладов, которые размещаются на срок 2-3 лет", - сказал он.

"Основные стимулы будут предусмотрены для сберегательных сертификатов, чтобы создать гарантированно долгий пассив. К сожалению, сейчас в банковском секторе сберегательных сертификатов исчезающе малая величина - 3,7 млрд рублей. Пока это ни о чем. Снижение отчислений банков и более привлекательные ставки позволят этому рынку развиваться", - полагает глава АСВ.

Он добавил, что для массового инвестора будут предоставляться единые гарантии на всех сегментах финансового рынка - в 2,8 млн рублей. Это касается продуктов НПФов, долгосрочных договоров страхования жизни, а также программ долгосрочных сбережений.

Как сообщалось, система гарантирования в сегменте страхования жизни будет создаваться под эгидой АСВ после принятия соответствующего закона, находящегося на рассмотрении в Госдуме. По словам Мельникова, закон о гарантировании для клиентов российских страховщиков жизни может быть принят в следующем году.

Ранее сообщалось о планах регуляторов обеспечить страховщикам жизни присоединение к программе долгосрочных сбережений с 2026 года, никаких принципов и механизмов, условий такого присоединения пока не озвучивалось.