Арестованный глава Крымского района Кубани Лесь ушел в отставку

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Подозреваемый глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь освобожден от должности, сообщает пресс-служба районной администрации в понедельник.

"20 октября в Совет поступило письменное заявление от главы Крымского района Сергея Лесь об отставке по собственному желанию. Депутаты Совета приняли решение принять отставку главы по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд арестовал главу Крымского района Сергея Лесь по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Из материалов дела следует, что глава Крымского района в январе-марте 2024 года незаконно дал распоряжение сотруднику заключать договоры купли-продажи земельных участков с определенным лицом без торгов по заниженной цене. Лесь занимал пост главы района с 2017 года.