Арестован глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Суд арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся на 1 месяц и 18 суток по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

В пресс-службе уточнили, что Лесю инкриминируют ч. 3 ст.33 ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Из материалов дела следует, что глава Крымского района в январе-марте 2024 года незаконно дал распоряжение сотруднику заключать договоры купли-продажи земельных участков с определенным лицом без торгов по заниженной цене. Лесь занимал пост главы района с 2017 года.