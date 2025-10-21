Глава Дагестана предложил ввести запрет на продажу вейпов в регионе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов обратился в Госдуму с просьбой определить республику в качестве одного из пилотных субъектов РФ по введению запрета на розничную продажу вейпов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В обращении отмечается, что в РФ на фоне снижения курения сигарет наблюдается увеличение числа потребителей вейпов.

"По данным Минздрава РФ, основными потребителями электронных сигарет являются подростки. Это, по мнению Сергея Меликова, указывает на недостаточность установленных ограничений на их продажу", - говорится в сообщении.

По словам главы Дагестана, введение запрета на продажу вейпов в республике может снизить заболеваемость населения, связанную с их употреблением.