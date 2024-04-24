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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

В Госдуму внесли законопроект о запрете онлайн-продажи вейпов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мосгордума внесла в Госдуму законопроект № 610727-8 о запрете продажи в розницу в интернете табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

В нем прописан запрет на распространение в интернете, социальных сетях информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной и никотинсодержащей продукции, также предусматривается механизм мониторинга такой информации в социальных сетях и способ пресечения возможности доступа к такой информации.

Изменения вносятся, в частности, в федеральные законы № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Также запрет будет касаться продажи в интернете кальянов, и (или) устройств для потребления никотинсодержащей продукции, розничная продажа дистанционным способом которой запрещена законодательством.

В пояснительной записке сказано, что этот законопроект нужен, поскольку на практике запрет розничной торговли табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции дистанционным способом, предусмотренный статьей 19 закона № 15-ФЗ, не соблюдается.

С ноября 2023 года по январь 2024 года по инициативе активистов Москвы прошла акция "Вейп-контроль онлайн", сообщили авторы поправок. За это время они выявили 471 онлайн-ресурс, на которых предлагается купить никотинсодержащую продукцию или размещается ее реклама. 59% информации о дистанционной продаже никотинсодержащей продукции размещено в социальных сетях, непосредственная дистанционная продажа указанной продукции обеспечивается 70% интернет-ресурсов, возможность покупки несовершеннолетними предоставляется путем курьерской доставки (свыше 50%), доставки через пункты выдачи (40%) или постаматы (8%), при этом подтверждение возраста покупателя не запрашивают 77% страниц в социальных сетях.

Авторы законопроекта сообщают, что также подготовили поправки к статьям 13.15 и 28.3 КоАП о введении административной ответственности за распространение рекламы или предложений приобрести такую продукцию. Наказывать за это предлагается административными штрафами для граждан в размере от 3000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

КоАП Мосгордума Госдума
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