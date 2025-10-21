Возможное участие европейских лидеров в саммите Россия-США не обсуждалось

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "эвентуальными рассуждениями" публикации о том, что некоторые европейские политики хотели бы поучаствовать в предстоящем саммите Россия - США.

"Пока об этом никто не говорит, пока никто эти детали не обговаривал", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вряд ли эти какие-то эвентуальные рассуждения возможны", - добавил он

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что некоторые лидеры стран Евросоюза лоббируют свое участие в планируемой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.