Рябков не стал комментировать содержание разговора глав МИД России и США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков воздержался от ответа на вопрос, обсуждали ли накануне Сергей Лавров и Марко Рубио вопрос возможной передачи "Томагавков" Украине.

"Я не готов раскрывать содержание подобного рода контактов. Вообще суть закрытой работы состоит в том, что некоторые темы просто не подлежат выставлению в публичное пространство. Не могу никак вам прокомментировать содержание вчерашнего разговора", - сказал он журналистам в Москве.

Отвечая на вопрос о том, информировал ли Вашингтон Москву об итогах встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского по каким-либо каналам, Рябков сказал: "Не готов комментировать это. Все это относится к разряду конфиденциальных сюжетов, которые не подлежат обсуждению в публичной плоскости".

МИД РФ Сергей Рябков Сергей Лавров Марко Рубио США
В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались

Индекс IMOEX2 упал ниже 2700 пунктов

Военная операция на Украине

В ростовском Батайске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Военная операция на Украине

Силы ПВО за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами России

Что произошло за день: понедельник, 20 октября

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

