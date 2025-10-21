Рябков не стал комментировать содержание разговора глав МИД России и США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков воздержался от ответа на вопрос, обсуждали ли накануне Сергей Лавров и Марко Рубио вопрос возможной передачи "Томагавков" Украине.

"Я не готов раскрывать содержание подобного рода контактов. Вообще суть закрытой работы состоит в том, что некоторые темы просто не подлежат выставлению в публичное пространство. Не могу никак вам прокомментировать содержание вчерашнего разговора", - сказал он журналистам в Москве.

Отвечая на вопрос о том, информировал ли Вашингтон Москву об итогах встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского по каким-либо каналам, Рябков сказал: "Не готов комментировать это. Все это относится к разряду конфиденциальных сюжетов, которые не подлежат обсуждению в публичной плоскости".