Комитет ГД усомнился в правомерности введения госпошлины за маркировку товаров

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету обратил внимание на наличие правовых противоречий в идее ввести государственную пошлину за внесение сведений об обороте товаров в систему маркировки, ранее против нормы выступили отраслевые союзы.

Заключение комитета на поправки в Налоговый кодекс (№ 1026190-8) обсуждалось на заседании комитета во вторник, рассмотрение законопроекта в первом чтении намечено на среду - он входит в бюджетный пакет.

Как пояснил глава комитета по бюджету Андрей Макаров, речь идет о предложении установить госпошлину за внесение данных в государственную систему мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке. По словам Макарова, такая норма вызывает сомнения с точки зрения действующего законодательства. "В законе 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности" правительство уже наделено полномочиями утверждать плату за коды маркировки, необходимые для идентификации товаров. А взимание государственной пошлины за эти же действия законом не предусмотрено", - отметил он.

По словам главы комитета, в данном случае налицо правовое противоречие: элементы налогообложения могут устанавливаться только в Налоговом кодексе, что подтверждено позицией Конституционного суда. Поэтому, подчеркнул он, включение этой нормы в проект требует дополнительного обоснования. "Принимается замечание. Принцип правовой определенности должен быть соблюден", - согласился замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Ранее отраслевые союзы АПК, пищевой промышленности и розничной торговли направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, предупредив, что новая пошлина приведет к росту издержек и, как следствие, цен для потребителей.

В письме указывалось, что производители уже оплачивают коды маркировки (50 копеек за штуку + 20% НДС = 60 копеек) и несут затраты на услуги операторов электронного документооборота. Введение дополнительной пошлины, по мнению бизнеса, приведет к многократной оплате одного и того же товара на каждом этапе сделки.

Союзы - включая РусБренд, Масложировой союз, Национальную мясную ассоциацию, АКОРТ, Руспродсоюз, Ассоциацию производителей пива и Союз молочников - попросили исключить норму о госпошлине из законопроекта.