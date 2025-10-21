Отраслевые союзы потребрынка РФ выступили против введения госпошлины за внесение сведений в систему маркировки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Отраслевые союзы АПК, пищевой промышленности и розничной торговли обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором высказывают обеспокоенность по поводу планов введения государственной пошлины за внесение сведений об обороте товаров в систему маркировки и предупреждают о росте затрат, что в свою очередь может отразиться на ценах для потребителей.

В письме, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", напоминается, что законопроект о поправках в Налоговый кодекс РФ предусматривает введение государственной пошлины за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом таких товаров.

Как считают авторы обращения, дополнительная фискальная нагрузка может негативно отразиться на ценовой доступности продуктов питания для граждан. Производители продуктов, подлежащих маркировке, уже платят не только за ее коды (50 копеек за штуку), но и 20%-й НДС. То есть общая плата за один код маркировки составляет 60 копеек, отмечается в письме.

"В условиях необходимости обеспечения экономической стабильности и сдерживания инфляционных процессов считаем важным избегать мер, способных привести к росту издержек бизнеса и потребительских цен. В настоящее время общие издержки отраслей пищевой промышленности, в которых введена маркировка, на оплату только кодов маркировки составляют порядка 52 млрд рублей в год. Введение нового обязательного платежа с каждой единицы товара и за каждую сделку в отношении такого товара напрямую приведет к росту его цены, а, следовательно, к снижению экономической доступности продовольствия для населения и ухудшению финансовой устойчивости производителей", - говорится в письме

Его авторы считают введение госпошлины избыточной мерой и просят исключить ее из законопроекта по поправкам в Налоговый кодекс.

Письмо подписали главы 11 отраслевых объединений, в числе которых РусБренд, Масложировой союз, Национальная мясная ассоциация, Ассоциация компаний розничной торговли, Руспродсоюз и Ассоциация производителей пива.