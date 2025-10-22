Поиск

Комитет Госдумы предложил поэтапный переход к новым налоговым правилам для компаний на упрощенке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает рассмотреть возможность поэтапного перехода к изменениям, запланированным с 2026 г., в части упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН), а также отмены льготы по НДС на российское программное обеспечение.

Заключение комитета на внесенные правительством поправки в Налоговый кодекс (N1026190-8) опубликовано в электронной базе данных парламента. "При подготовке законопроекта ко второму чтению с учетом поступивших в комитет обращений с целью соблюдения баланса интересов государства, общества и бизнеса при финансовом обеспечении приоритетов бюджетной и налоговой политики предлагается рассмотреть возможность установления более плавного поэтапного перехода реализации проектируемых норм", - говорится в заключении.

В частности, комитет предлагает: сделать постепенным переход к новым пороговым значениям доходов, при которых компании на УСН становятся плательщиками НДС, а предприниматели на ПСН теряют право на применение режима. Конкретные сроки и параметры предлагаемого поэтапного перехода в заключении комитета не определены.

Как сообщалось, внесенный правительством законопроект предусматривает снижение порогов доходов, после которых компании и предприниматели утрачивают право на применение упрощенных налоговых режимов. Для организаций на упрощенной системе налогообложения предлагается уменьшить лимит с 60 млн до 10 млн руб. в год, при превышении которого налогоплательщик становится плательщиком НДС. По расчетам, это позволит дополнительно привлечь в федеральный бюджет около 200 млрд руб. ежегодно. Аналогичное снижение порога (с 60 млн до 10 млн руб.) устанавливается и для патентной системы. Как отмечается в основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 гг., цель поправок - предотвратить использование схем дробления бизнеса для минимизации налогов.

Комитет также предлагает предусмотреть переходный период при отмене льготы по НДС на исключительные права на российские программы для ЭВМ и базы данных, так как многие договоры были заключены без учета НДС. "Принимая во внимание, что соответствующие договоры (в том числе по предоставленным лицензиям) носят характер "длящихся" и заключены между налогоплательщиками в условиях действующего законодательства о налогах и сборах, то есть, без учета в стоимости указанных исключительных прав НДС", - говорится в заключении. Параметры предлагаемого поэтапного перехода в заключении не указаны.

Предлагается сохранить возможность применения ПСН для розничной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах; сохранить пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса в социально значимых сферах (образование, ЖКХ, услуги населению).

Рассмотрение законопроекта в первом чтении пройдет в парламенте среду, документ входит в бюджетный пакет.

