Комитет Думы указал на риски введения нормы о выемке документов при налоговом мониторинге

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что предлагаемое расширение полномочий налоговых органов по выемке документов и предметов на стадии рассмотрения материалов налоговой проверки в рамках налогового мониторинга вызывает вопросы.

Заключение комитета на поправки в Налоговый кодекс (№ 1026190-8) обсуждалось на заседании комитета во вторник, рассмотрение законопроекта в первом чтении намечено на среду - он входит в бюджетный пакет.

По словам Макарова, законопроект предусматривает возможность выемки документов в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки при проведении налогового мониторинга.

"Это представляется достаточно спорной нормой. Во-первых, целью этой стадии является вынесение решения. Во-вторых, существует риск того, что мониторинг, который задумывался как облегчение взаимоотношений бизнеса с налоговой службой, может превратиться в постоянную выездную проверку. Возможность производить выемку на данной стадии как минимум нуждается в серьезном обосновании", - отметил депутат.

Макаров сообщил, что комитет намерен вернуться к обсуждению этого вопроса ко второму чтению законопроекта.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов согласился с необходимостью дополнительного анализа. "Я согласен. Дело в том, что (в законопроекте - ИФ) расширялся периметр налогового мониторинга, может, от него отказаться и от этих норм тоже. В целом идея заслуживает внимания", - сказал он.

Правительственные поправки существенно расширяют рамки налогового мониторинга: теперь для участия в нем будет достаточно соответствовать одному из критериев - по выручке, активам или сумме уплаченных налогов, тогда как сейчас необходимо выполнение всех трех. Одновременно предлагается наделить налоговые органы правом осмотра территорий и помещений, а также выемки документов и предметов у компаний, находящихся под мониторингом - включая стадию рассмотрения материалов проверки.

Налоговый мониторинг - форма налогового контроля, при которой организация предоставляет налоговым органам онлайн-доступ к своим бухгалтерским и налоговым данным. Инспекторы в режиме реального времени контролируют расчет налогов и сообщают о выявленных ошибках (ст. 105.26 НК РФ).

Обнаружив нарушение, инспекция составит мотивированное мнение, а не решение о привлечении к ответственности. Режим предназначен для крупных компаний: с годовым доходом от 800 млн руб., активами не менее 800 млн руб. и суммой уплаченных налогов за год не ниже 80 млн руб.

