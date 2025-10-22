В ФАС заявили, что индексация цен на удобрения в РФ не обсуждается

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Индексация цен на удобрения для внутреннего рынка РФ в настоящее время не обсуждается, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"Постановлением правительства РФ от 16.10.2025 N1610 ограничен вывоз отдельных видов минеральных удобрений с 01.12.2025 по 31.05.2026. Индексация цен на удобрения в указанный период в настоящее время не обсуждается", - сказали в ведомстве.

Ранее глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев говорил, что участники отрасли осенью вновь будут просить ведомства проиндексировать цены для внутреннего рынка на уровень инфляции.

Цены на азотные и сложные удобрения для российских аграриев были заморожены в июле 2021 года на фоне сильного роста на внешних рынках. В соответствии с рекомендациями ФАС, предельные цены были проиндексированы в июне и сентябре 2022 года, позднее индексация не проводилась.

В мае 2025 года мера по фиксации цен на удобрения для внутреннего рынка, вместе с квотами на их экспорт, была в очередной раз продлена до декабря.

На прошлой неделе правительство РФ продлило квоты на экспорт минудобрений на период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года. Общий объем экспортной квоты составит почти 18,7 млн тонн, в том числе для азотных удобрений - более 10,6 млн тонн, для сложных - более 8 млн тонн.