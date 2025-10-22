Поиск

В ФАС заявили, что индексация цен на удобрения в РФ не обсуждается

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Индексация цен на удобрения для внутреннего рынка РФ в настоящее время не обсуждается, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"Постановлением правительства РФ от 16.10.2025 N1610 ограничен вывоз отдельных видов минеральных удобрений с 01.12.2025 по 31.05.2026. Индексация цен на удобрения в указанный период в настоящее время не обсуждается", - сказали в ведомстве.

Ранее глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев говорил, что участники отрасли осенью вновь будут просить ведомства проиндексировать цены для внутреннего рынка на уровень инфляции.

Цены на азотные и сложные удобрения для российских аграриев были заморожены в июле 2021 года на фоне сильного роста на внешних рынках. В соответствии с рекомендациями ФАС, предельные цены были проиндексированы в июне и сентябре 2022 года, позднее индексация не проводилась.

В мае 2025 года мера по фиксации цен на удобрения для внутреннего рынка, вместе с квотами на их экспорт, была в очередной раз продлена до декабря.

На прошлой неделе правительство РФ продлило квоты на экспорт минудобрений на период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года. Общий объем экспортной квоты составит почти 18,7 млн тонн, в том числе для азотных удобрений - более 10,6 млн тонн, для сложных - более 8 млн тонн.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Приостановлено оказание услуг связи 160 тысячам абонентов из-за передачи аккаунтов в аренду

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 33 украинских БПЛА

Комитет Госдумы предложил поэтапный переход к новым налоговым правилам для компаний на упрощенке

Жители Камчатки ощутили четырехбалльное землетрясение

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября снижается в 3 раза, до 99,1 руб./т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября снижается в 3 раза, до 99,1 руб./т

Что произошло за день: вторник, 21 октября

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });